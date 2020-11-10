В Нагорный Карабах вылетели 2 тысячи российских миротворцев

В Нагорный Карабах вылетели первые шесть самолетов Ил-76 c российскими миротворцами на борту. Об этом сообщило министерство обороны России. Всего в регион должны перебросить 1960 военнослужащих и 470 единиц техники.

Ранее в понедельник в соцсетях появились спутниковые снимки аэродрома "Восточный" в Ульяновске, на которых можно увидеть 10 транспортных самолётов Ил-76.

Основу миротворческого контингента составляет 15-я отдельная мотострелковая бригада с местом дислокации в Самарской области. В 2008 году бригада уже выполняла задачи в зоне грузино-абхазского вооруженного конфликта.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что миротворцы из России будут действовать совместно с военными Турции, однако этих положений в подписанном в понедельник соглашении не предусмотрено.

Накануне президенты России и Азербайджана и премьер-министр Армении подписали совместное заявление о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе в полночь 10 ноября. При этом стороны остаются на занимаемых ими позициях.

Армянская сторона в оговоренные сроки возвращает под контроль Азербайждана Агдамский, Кельбаджарский и Лачинский районы, кроме так называемого Лачинского коридора шириной 5 километров, который соединяет Армению с Нагорным Карабахом.

Вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль Лачинского коридора развертывается российский миротворческий контингент. Срок его пребывания 5 лет с возможностью продления.