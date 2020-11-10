В России выявлены 20977 случаев заражения COVID-19 за сутки

В России выявлено 20977 случаев заражения коронавирусом нового типа за сутки, свидетельствуют данные оперативного центра по борьбе с распространением болезни. Это второй показатель за всю историю пандемии, большее число — 21798, было зафиксировано только 9 ноября.

Общее число заразившихся коронавирусом нового типа достигло 1 817 109. Прямо сейчас, по данным оперативного штаба, болеют 435 207 человек, но глава минздрава Михаил Мурашко несколько дней назад сообщал, что больных в два раза больше. Число умерших оценивается от 31 161 человека, сообщаемых оперативным штабом, до 128 тысяч, отмеченных Росстатом как избыточная смертность в этом году.

Заболеваемость в России резко выросла с начала сентября. За это время количество выявляемых за сутки случаев заражения увеличилось с 5 тысяч в четыре раза. Показатели заболеваемости гораздо выше, чем весной, во многих регионах отмечается нехватка больничных коек и врачей.

Так, по словам Мурашко, занятость коек для больных COVID-19 составляет 82 процента, при том, что 75 процентов пациентов находятся на домашнем лечении. В 53 регионах занятость коек превышает 80 процента, а в некоторых регионах наблюдается дефицит коечного фонда. Однако власти в этот раз не вводят жёсткие ограничения и карантин.