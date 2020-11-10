Белорусская атомная электростанция остановила выработку электроэнергии через несколько дней после официального запуска. Об этом сообщает агентство РИА “Новости” со ссылкой на представителя Госатомнадзора страны. Источник издания Tut.by сообщает, что на станции взорвались несколько трансформаторов напряжения.

Электростанция была официально открыта 7 ноября, а за четыре дня до этого она стала подавать электричество в белорусскую энергетическую систему. Она построена по российскому проекту и на российский кредит. Источник Tut.by утверждает, что аналогичная авария уже случалась на Ленинградской атомной электростанции. Радиационной опасности происшествие не несёт.

Строительство электростанции вызвало резкую критику белорусских экологических активистов, так как большая часть территории страны заражена радиоактивными выбросами после Чернобыльской катастрофы. Против проекта так же выступает Литва, электростанция находится примерно в 50 километрах от столицы страны Вильнюса. В ходе строительства первого блока на объекте произошло несколько аварий.

В Минске настаивают, что станция в Островце полностью безопасна и соответствует международным нормам. Власти страны обсуждают с “Росатомом” строительство ещё одной АЭС и исследовательского реактора.