В Крыму впервые после аннексии полуострова Россией открывается иностранное представительство — почётное консульство Никарагуа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на постоянного представителя полуострова при президенте России Георгия Мурадова. Сообщается, что посол центральноамериканской республики в России уже прибыла на полуостров с визитом.

Открытие представительства намечено на вторник, 10 ноября. Почётным консулом Никарагуа в Крыму уже стал бывший полномочный представитель Владимира Путина Олег Белавенцев. Должность даст ему, в частности, дипломатический иммунитет.

На Украине Белавенцев заочно приговорён к 13 годам тюрьмы за участие в аннексии Крыма. В августе Киев направлял ноту протеста Никарагуа по поводу открытия консульства. Тогда страну предупредили о возможном введении против неё санкций.

На заседании 6 ноября правительство Украины предложило Совету национальной безопасности и обороны ввести секторальные санкции против Манагуа, передаёт “Интерфакс-Украина". Они касаются в основном экономической деятельности. Их должны одобрить СНБО, Верховная Рада и президент Владимир Зеленский.