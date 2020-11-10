Собянин ужесточил правила карантина в Москве до середины января

Москва запретит работу ресторанов, баров и клубов после 23 часов и до шести утра. Максимальная заполняемость залов будет снижена до четверти от количества мест, культурные мероприятия отменяются. Студенты столичных вузов должны быть переведены на удалённое обучение. Ужесточение карантинных мер анонсировал мэр города Сергей Собянин.

Запрещено проведение массовых мероприятий со зрителями без согласования с мэрией и Роспотребнадзором. Будет приостановлена работа детских лагерей и развлекательных центров, которые расположены в зданиях. Все ограничения будут действовать больше двух месяцев – с 13 ноября по 15 января.

Собянин объяснил новые меры тем, что уровень заболеваемости коронавирусом нового типа в Москве достигает критического. По его словам, мэрия предполагает дальнейшее ухудшение ситуации в городе, в сочетании с ростом сезонных простудных и респираторных заболеваний. По его словам, ужесточение работы заведений должно “разорвать цепочки передачи вируса”.

6 ноября заместитель мэра Анастасия Ракова заявляла, что в Москве заполнены 70 процентов коек, выделенных для больных COVID-19. Это произошло уже после того, как в октябре были открыты два временных госпиталя для заболевших в дополнение к двум, работавшим ранее.

По официальным данным прямо сейчас в Москве выявлены 126 750 человек, больных коронавирусом. Эксперты по статистике ранее предполагали, что столица может скрывать часть случаев заболеваний и смертей.