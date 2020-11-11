"Травля – это страшный опыт": День борьбы с кибербуллингом

"Травля – это не то, что бывает с другими. Столкнуться с буллингом в сети может каждый", – уверена директор по социальным проектам Mail.ru Group Александра Бабкина. Второй год подряд она занимается организацией Дня борьбы с кибербуллингом, который по инициативе корпорации проходит 11 ноября. В этом году пользователи смогут принять участие в интерактивном спектакле "Ничего страшного".

Идея создать День борьбы с кибербуллингом пришла Александре Бабкиной в прошлом году. "Мы чувствовали, что травля в сети – очень масштабное явление. При этом было ощущение, что всерьез задумываются об этой проблеме немногие", – вспоминает директор по социальным проектам.

Раз ты не разбираешься в искусстве, молчала бы

С ней согласна фотограф Полина Лобачева. "Раньше я думала, что травят в сети только незнакомые люди, а потом столкнулась с буллингом со стороны знакомых своей бывшей подруги", – рассказывает она. Общаться с подругой Лобачева перестала, когда узнала, что та за спиной называет ее "несмешной, некрасивой и вообще ужасным человеком".

"Мы уже давно не общались. Как-то раз я выложила фото с выставки в Instagram. Я рассказала там о своих впечатлениях от экспозиции, на что получила комментарий от знакомой моей бывшей подруги: “Раз ты не разбираешься в искусстве, молчала бы”. Я пыталась отвечать ей вежливо, но потом к ней присоединились другие знакомые и сама бывшая подруга, – рассказывает фотограф, – Все вместе они начали писать мне очень неприятные вещи". По словам Лобачевой, тогда она поняла, что кибербуллинг происходит намного чаще, чем мы думаем.

Для того, чтобы оценить масштаб явления, Mail.ru Group провела исследование на тему травли в сети. В прошлом году опрос показал, что 60 процентов пользователей хотя бы раз в жизни сталкивались с буллингом. При этом только четыре процента опрошенных признались, что выступали в роли агрессора сами. 60 процентов тех, кто видел, как травят другого, занимали наблюдательную позицию.

"Тогда мы поняли, что о проблеме нужно говорить и учредили День борьбы с кибербуллингом как ежегодную инициативу", – рассказывает Бабкина. В прошлом году основной посыл акции заключался в информировании пользователей. Для этого привлекались различные НКО, работающие с темами насилия и травли. В этом году организаторы решили обратить внимание на роль наблюдателя в процессе кибербуллинга.

Для этого Mail.ru Group провела новую серию опросов и создала вместе со студией Lateral Summer интерактивный спектакль. "Мы хотели разобраться, почему людям комфортнее занимать роль наблюдателя в процессе травли, что это за роль и как изменится ход событий, если наблюдатель предпримет какие-то действия", – уточняет директор по социальным проектам.

По ее словам, главная идея состояла в том, чтобы зрители на реальном примере могли увидеть, как их действие или бездействие меняет сюжет постановки. "В спектакле речь идет о самой обыкновенной семье, где все ее члены в определенный момент сталкиваются с кибербуллингом. Нам было важно показать, что жертвой травли может быть каждый – вне зависимости от возраста, черт характера или каких-то других характеристик", – добавляет Бабкина.

Зритель становится реальной частью истории

Во время спектакля зритель сможет почувствовать себя и в роли агрессора, и в роли того, кто подвергается травле, а также того, кто за процессом наблюдает со стороны. Переход из одной роли в другую зависит от действий пользователей, уточняет драматург спектакля Полина Бородина. Для того, чтобы зрители смогли почувствовать себя частью представления, авторы проекта использовали несколько типов интерактива. При первом пользователь получает возможность выбрать один из нескольких вариантов развития сюжета, при другом – непосредственно влиять на действие. Например, пользователь сможет высказать свое отношение к проблеме травли, рассказать о личном опыте или побывать в теле кого-либо из героев.

"Второй тип интерактива я называю опасным, потому что мы сами не знаем, как поведет себя зритель, – говорит драматург, – Однако за счет этого спектакль получается более живым, а зритель становится реальной частью представления".

Истории, которые легли в основу спектакля, полностью вымышленные. Однако все они базируются на реальных случаях, которые авторы проекта изучали во время исследования темы кибербуллинга.

Наблюдатель редко остается абсолютно безучастным

В исследовании участвовали пользователи ресурсов Mail.ru Group старше 18 лет. В итоге в этом году компания пришла к следующим выводам: около 50 процентов респондентов никогда не заступились ни за кого в сети. 65 процентов опрошенных отметили, что считают публичную поддержку бессмысленной.

Многие считали бездействие в ситуации буллинга нормальным. При этом отмечали, что сам опыт наблюдения за тем, как травят кого-то, сильно повлиял на них. По словам Бабкиной, это связано с тем, что наблюдателю редко удается оставаться абсолютно безучастным."Травля – это всегда страшный опыт, который оставляет ужасные последствия в виде психологических травм на всю жизнь", – уверена она.