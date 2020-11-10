Дело об изнасиловании уфимской полицейской отправили на пересмотр 

В Самаре кассационный суд отменил приговор Верховного суда Башкирии по делу об изнасиловании дознавательницы отдела полиции Уфы и отправил дело на пересмотр в ином составе суда.

Двум из трёх обвиняемым по этому делу, 51-летнему начальнику отдела полиции по Уфимскому району Башкирии Эдуарду Матвееву и 50-летнему начальнику ОМВД по Кармаскалинскому району Салавату Галиеву, которым ранее вынесли оправдательный приговор, снова избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Уголовное дело на полицейских завели осенью 2018 года. По версии следствия, находясь в отделе МВД в состоянии алкогольного опьянения они изнасиловали свою коллегу, 23-летнюю Гульназ Фатхисламову. Девушка подала заявление в прокуратуру.

В конце 2019 года Матвеева и Галиева приговорили к семи годам колонии, ещё одного участника преступления, 34-летнего начальника миграционного отдела ОМВД по Уфимскому району Павла Яромчука - к шести годам. При этом подсудимые вину не признали.

В июне этого года Верховный суд Башкирии, рассмотрев апелляционные жалобы, Матвеева и Галиева оправдал, а Яромчуку смягчил приговор до четырёх лет колонии.

Во время расследования отмечалось, что отец потерпевшей полицейской, Ирек Сагитов, занимал на тот момент пост заместителя руководителя Росгвардии Башкортостана. Осенью 2019 года он был назначен вице-премьером правительства республики.