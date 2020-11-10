С осуждённых по делу "Сети" требуют показаний на неизвестных им лиц

Осуждённых по делу так называемого террористического сообщества "Сеть" принуждают дать показания на несуществующую московскую ячейку организации, рассказали "МБХ Медиа" сразу два адвоката осуждённых - Дмитрия Пчелинцева и Максима Иванкина. К обоим приходили в СИЗО сотрудники ФСБ.
Адвокат Иванкина Константин Карташов рассказал, что его подзащитному показывали фотографии неизвестных ему людей, чтобы он показал, "кто есть кто" на них.
Также сотрудники ФСБ приходили в СИЗО к ещё одному осуждённому по делу "Сети" - Арману Сагынбаеву.
Адвокаты утверждают, что сотрудники спецслужб, требуя показаний, шантажируют их подзащитных ухудшением условий содержания под стражей.
- Уголовное дело о так называемом террористическом сообществе "Сеть" было возбуждено ФСБ в октябре 2017 года. По нему были задержаны, а затем арестованы 11 человек из Пензы, Санкт-Петербурга и Москвы, большинство из них – анархисты и антифашисты. По версии следствия, молодые люди создали сетевое сообщество с целью совершения терактов и свержения власти.
- Обвиняемые утверждали, что материалы дела были сфабрикованы в ФСБ, и неоднократно заявляли о том, что давали признательные показания под пытками. Следственный комитет не нашёл в действиях сотрудников спецслужб ничего противоправного.
- 10 февраля в Пензе семерых обвиняемых по делу "Сети" осудили на сроки от 6 до 18 лет. Приговор вызвал общественный резонанс. С требованием отменить его, провести новое расследование и наказать виновных в пытках выступили российские учёные, деятели культуры, педагоги, врачи, бизнесмены, психологи, правозащитники, журналисты, муниципальные депутаты и депутаты Госдумы. В Москве, Санкт-Петербурге и других городах России прошли массовые пикеты в поддержку осуждённых.
- 21 февраля издание "Медуза" опубликовала расследование об исчезновении и последующем убийстве в 2017 году двух подростков из Пензы. В материале говорилось о возможной причастности к преступлению осуждённых по делу "Сети" Дмитрия Пчелинцева и Максима Иванкина, а также находящегося в бегах Алексея Полтавца. По факту материала Следственный комитет возбудил уголовно дело. Многие правозащитники заподозрили "Медузу" в публикации непроверенной информации в угоду правоохранительным органам, которым, по их мнению, нужно отвлечь внимание от развернувшейся общественной кампании против обвинительного приговора по делу "Сети" и пыток, которым подвергались обвиняемые. Дмитрий Пчелинцев и Максим Иванкин свою причастность к преступлению отвергают.
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