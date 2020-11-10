С осуждённых по делу "Сети" требуют показаний на неизвестных им лиц

Осуждённых по делу так называемого террористического сообщества "Сеть" принуждают дать показания на несуществующую московскую ячейку организации, рассказали "МБХ Медиа" сразу два адвоката осуждённых - Дмитрия Пчелинцева и Максима Иванкина. К обоим приходили в СИЗО сотрудники ФСБ.

Адвокат Иванкина Константин Карташов рассказал, что его подзащитному показывали фотографии неизвестных ему людей, чтобы он показал, "кто есть кто" на них.

Также сотрудники ФСБ приходили в СИЗО к ещё одному осуждённому по делу "Сети" - Арману Сагынбаеву.

Адвокаты утверждают, что сотрудники спецслужб, требуя показаний, шантажируют их подзащитных ухудшением условий содержания под стражей.