В Дании власти пересмотрели требование о массовом убийстве норок

Правительство Дании признало, что не имело законных оснований требовать от владельцев ферм уничтожения всех разводимых ими норок.

Распоряжение было сделано после того, как у животных выявили мутацию нового коронавируса. Учёные предупредили, что это может сказаться на эффективности применения создаваемой вакцины против COVID-19.

Дания – крупнейший мировой производитель ценного меха норки. Популяция этих хищников в стране составляла порядка 15-17 миллионов. С тех пор, как правительство 4 ноября объявило, что норок следует уничтожать, около двух с половиной миллиона животных были убиты. "Даже если мы действовали в спешке, нам бы следовало четко понимать, что необходимы новые законодательные акты, которых пока нет. И я приношу извинения за это", - заявил во вторник премьер-министр страны Метте Фредериксен.

Как отмечает "Би-би-си", в дальнейшем датские власти намерены провести закон, который позволит массово уничтожать животных, а не только в местах, где отмечены вспышки. Пока же правительство призывает фермеров не ждать и продолжать выбраковку – в качестве меры предосторожности.