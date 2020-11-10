Reuters: в Европе значительный рост заболевших COVID-19 за неделю

Число умерших от коронавирусной инфекции в Европе приближается к трёмстам тысячам, пишет 10 ноября Reuters, отмечая, что с предстоящим наступлением зимы власти опасаются дальнейшего роста смертности и заражений.

Как подсчитало Reuters, в Европе, на долю которой приходится лишь 10 процентов мирового населения, зафиксирована примерно четверть от общего глобального числа заражений и столько же от уровня летальных исходов – 50 миллионов 700 тысяч и один миллион 200 тысяч случаев в мировой статистике соответственно.

За последнюю неделю суточной прирост инфицированных COVID-19 во всех европейских странах составлял 280 тысяч. Это на 10 процентов больше, чем неделей ранее. И от количества новых заболевших по всему миру на Европу приходится примерно половина.

В Евросоюзе наибольшие цифры сейчас во Франции. За сутки так регистрируется более 48 с половиной тысяч новых случаев. Власти Парижа сообщили, что в палатах интенсивной терапиии используется уже свыше 90 процентов мощностей. В Бельгии и Нидерландах, где также сложная ситуация с размещением тяжелобольных пациентов, часть больных направляют в Германию.

Франция наряду с Испанией, Италией и Россией сообщает о сотнях умерших от коронавирусной инфекции каждый день. Больше всего на европейской территории летальных исходов в Великобритании – около 49 тысяч с начала пандемии. На эти пять стран приходятся три четверти от общего числа смертей в Европе.

Reuters одновременно пишет, что после сообщений о потенциальной эффективности вакцины от коронавируса компании Pfizer надежды на улучшение ситуации возросли. Но вряд ли стоит ожидать общей доступности этого нового препарата до 2021 года.