"Самоизоляция" и "обнуление" стали словами 2020 года в России

Государственный институт русского языка имени А.С. Пушкина считает словами 2020 года "самоизоляцию" и "обнуление". Об этом рассказал ТАСС научный руководитель проекта "Слово года", доктор филологических наук Михаил Осадчий.

Эксперты института выяснили, что пандемия и поправки в Конституцию стали наиболее значимыми и обсуждаемыми темами в русскоязычных СМИ в этом году. Они проанализировали тексты по этим темам. Оценивалось, насколько чаще стали употребляться эти слова по сравнению с тремя последними годами.

"По результатам этого анализа выявлено два несомненных лидера: слово "самоизоляция" продемонстрировало рост популярности более чем в десять раз, похожий показатель у слова "обнуление", оно на втором месте", — рассказал Осадчий. Лидерами по частоте употребления также стали слова "голосование", "дистанцирование", "карантин", "ковид", "конституция", "коронавирус", "поправки", "удалёнка".

Британский словарь английского языка Collins назвал "локдаун" словом 2020 года. "Это состояние, которого мы больше всего боимся в 2020 году, – состояние национального застоя, при котором почти все, что составляет нормальную общественную жизнь, приостановлено", – говорится на сайте компании. В десятку наиболее употребляемых слов попали и другие термины, связанные с пандемией . Среди них сам "коронавирус", а также "самоизоляция" и "социальная дистанция".

В 2019 году Collins назвал главным словом или термином выражение "климатическая забастовка". Институт имени Пушкина объявил самыми популярными словами 2019 года в России "пожар" и "протест".