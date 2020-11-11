Чешская контрразведка рассказала о мировом конфликте и шпионах

Мир находится на грани конфликта, поводом для которого, в частности, стал рост напряжённости между глобальными соперниками – Соединёнными Штатами, Россией и Китаем. Об этом говорится в докладе Службы безопасности и информации Чехии.

В документе говорится, что поляризация интересов и мнений в мире усилилась, а роль международного права значительно снизилась. Эти явления приводили к противоречиям не только в США, России и Китае, но и в других странах, которые считались близкими союзниками.

Угрозу интересам Чехии в 2019 году представляли российские и китайские спецслужбы, отмечается в документе. Россия стремилась дестабилизировать общество, в то время как Китай создавал аудиторию, которая признаёт законность интересов Пекина.

Пророссийские активисты в 2019 году продолжали выступать против чешского и европейского строя, а также против НАТО. Темы, которые поднимались в публичной сфере, существенно перекликались с повесткой Москвы, утверждает контрразведка Чехии. В стране под дипломатическим прикрытием давно работают представители российских спецслужб, а аппарат дипмиссии по своей численности превосходит аппараты дипмиссий других стран. Пророссийские активисты при этом пытаются контролировать русскоязычную общину Чехии и лояльных к России чешских граждан, отмечает спецлужба.

Китай в своей деятельности, по данным контрразведки, чаще всего использует дипломатов, журналистов и ученых, а также социальные сети, чтобы влиять на общественное мнение и распространять пропаганду. В прошлом году Пекин занимался развитием интересов в академической сфере, и представители Чехии были приглашены на конференции, тренинги и другие встречи в Китае.

В конце 2018 года чешская контрразведка заявила о разоблачении десятков российских и китайских агентов. Президент Чехии Милош Земан тогда заявил, что в закрытых докладах спецслужб такой информации не содержится.