Жертвам теракта в Беслане пообещали помощь для лечения за рубежом

Власти Северной Осетии утвердили порядок предоставления материальной помощи гражданам, пострадавшим в теракте 1-3 сентября 2004 года в Беслане. Нуждающимся ежегодно будут предоставляться средства для реабилитации за границей. Об этом сообщает Кавказ.Реалии.

По словам заместителя министра труда и социального развития Северной Осетии Анджелы Мамаевой, размер материальной помощи будет рассчитываться исходя из счета, который представят иностранные медицинские организации, а также расходов на проезд, проживание и сопровождение. Деньги на приобретение санаторно-курортных путевок будут предоставляться за счет средств республиканского и федерального бюджета, сообщает "15-й регион". Решению предшествовало обращение главы республики Вячеслава Битарова к президенту России Владимиру Путину по Беслану.