Жертвам теракта в Беслане пообещали помощь для лечения за рубежом

Власти Северной Осетии утвердили порядок предоставления материальной помощи гражданам, пострадавшим в теракте 1-3 сентября 2004 года в Беслане. Нуждающимся ежегодно будут предоставляться средства для реабилитации за границей. Об этом сообщает Кавказ.Реалии.
По словам заместителя министра труда и социального развития Северной Осетии Анджелы Мамаевой, размер материальной помощи будет рассчитываться исходя из счета, который представят иностранные медицинские организации, а также расходов на проезд, проживание и сопровождение. Деньги на приобретение санаторно-курортных путевок будут предоставляться за счет средств республиканского и федерального бюджета, сообщает "15-й регион". Решению предшествовало обращение главы республики Вячеслава Битарова к президенту России Владимиру Путину по Беслану.
- 1 сентября 2004 года в здании школы №1 в Беслане террористы захватили более 1100 человек. Боевики требовали вывода российских войск из Чечни. 3 сентября начался штурм школы. В результате боевого столкновения погибли 334 человека, в том числе 186 детей.
- Ранее сообщалось, что правительство России впервые включило в бюджет расходы на лечение и реабилитацию в иностранных клиниках жителей Северной Осетии, которые пострадали во время теракта. Льготы обещают предоставить восьми наиболее нуждающимся бесланцам. В ответ на это в комитете "Матери Беслана" отметили, что в постоянном внимании медиков нуждаются около сотни бывших заложников.
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