Смена тональности. Рикард Йозвяк – о Байдене и партнёрах

Не стоит заблуждаться: большинство в руководстве НАТО и Европейского союза с облегчением восприняли новость о том, что следующим президентом США станет Джо Байден. Многие из них надеются на возвращение к прежнему порядку вещей, который зиждется на соблюдении определенных правил, – его долгое время придерживались как в Вашингтоне, так и в Брюсселе. Но европейские политики понимают, что, скорее, это еще возможно в таких областях, как международная торговля или защита окружающей среды, тогда как многое другое никогда не будет так, как прежде, даже если будущий президент США окажется приверженцем многосторонних подходов.



Европейские официальные лица практически едины в том, каких именно перемен в отношениях с США они теперь ожидают: в их тональности, стиле, к большей доверительности. Запросы могут показаться весьма скромными, однако для неповоротливых и бюрократизированных структур (таких как Европейский союз и НАТО) такие перемены значат многое. Их приверженность поискам консенсуса, обсуждениям и переговорам плохо сочеталась с бесцеремонностью внешней политики Дональда Трампа и его постоянным обращением к твиттер-дипломатии. Обе структуры пережили четыре последних года, однако чиновники и в ЕС, и в НАТО говорят не только о понесённом ущербе, но и о проблемах, которые остаются нерешёнными и потому могут назревать исподволь.



НАТО пострадала в большей степени. Сначала Трамп назвал военную организацию “устаревшей”, обвинил тех её участников, которые тратят на оборону менее 2% ВВП, в “уклонении” от своих обязательств и даже пригрозил выходом США из Североатлантического блока. Но что ещё серьезнее, как отметил один ее высокопоставленный чиновник, президент США не слишком церемонился и с положениями 5-й статьи Устава, предусматривающей коллективную оборону стран-участниц. Смысл НАТО, по словам этого чиновника, “в том, что люди уверены: если вдруг, скажем, Эстония подвергнется вооруженному нападению, то другие участники, включая США, вступятся за нее незамедлительно. Если же такой уверенности нет, то и о НАТО говорить не приходится”.

Все гадают, каким окажется подход Байдена к “проблеме Анкары”, решать которую ему так или иначе придётся

Теперь появились надежды, что эта уверенность вернется. Но европейские чиновники в НАТО признают и перемены, произошедшие в организации в последнее время. Оборонные расходы выросли с 2016 года на 19% – вероятно, под давлением Вашингтона. США разместили свой воинский контингент в нескольких странах Европы и приняли весомое участие в крупнейших со времен холодной войны военных учениях.

Президент Байден, скорее, тоже будет добиваться от европейских стран наращивания военных расходов, хотя многие из них вряд ли могут себе это позволить сейчас из-за пандемии коронавируса. Что, в свою очередь, чревато новыми трениями в отношениях. Как и Трампу, Байдену придется разбираться с Турцией: многие чиновники, с которыми мне довелось общаться, полагают, что Турция готова "противостоять любому из членов альянса". Все гадают, каким окажется подход Байдена к “проблеме Анкары”, решать которую ему так или иначе придётся.



Однако, будь то ЕС или НАТО, ключевыми партнерами США останутся Германия и Великобритания. К тому времени, когда Байден обоснуется в Белом доме, Великобритания уже покинет европейские общий рынок и таможенный союз – либо заключив соглашение, либо без такового, что создаст потенциальную угрозу очередного экономического и политического кризиса. В любом случае, как полагают в европейских официальных кругах, Байдену будет непросто наладить отношения с британским премьер-министром Борисом Джонсоном. Новый президент США, в отличие от своего предшественника, не в восторге от Брекзита. Тем более если Брекзит сможет как-то подорвать Белфастское соглашение 1998 года о мирном урегулировании в Северной Ирландии. Для Байдена, как и для любого другого человека, гордящегося своими ирландскими корнями, это имеет гораздо большее значение, чем просто политическая проблема.



В НАТО те, кто исходит из существования “особых отношений” между Лондоном и Вашингтоном, надеются, что в сферах обороны и безопасности эти отношения не пострадают. Это может стать основой для ужесточения позиции будущей НАТО в отношении России, привлечения в альянс новых участников, а также побуждения нынешних расширять военные расходы, даже несмотря на возможный экономический спад.

В Германии, которая больше других полагается на международные институты и многосторонние соглашения, надеются, в свою очередь, что Байден уже в ближайшее время восстановит участие США в ВТО, ВОЗ и в Парижском соглашении по климату, а может быть, и в международном соглашении по ядерной программе Ирана. Кроме того, в Германии возлагают надежды на то, что Байден пересмотрит решение Трампа о выводе из этой страны тысяч американских военнослужащих.



Есть и другие проблемы, которые предстоит решать. Ангела Меркель уйдёт в отставку осенью 2021 года, и до сих пор неясно, кто же сменит ее во главе партии ХДС, что за коалиция может сложиться в результате очередных всеобщих выборов в Германии… Немало останется и вопросов, вызывавших особое раздражение предыдущей администрации США. Почему проект “Северный поток – 2” продолжается? Почему Германия не займёт более жесткую позицию в отношении Москвы? И действительно ли она не может стать более мощной военной державой – при ее экономической мощи?..



Но, пожалуй, главным вопросом и к Германии, и ко всей Европе останется их позиция в отношении Китая. Как и Трамп, Байден исходит из того, что Китай превратился в стратегического конкурента США. И так же, как его предшественник, он, вероятно, захочет выяснить у европейцев: а на чьей же стороне они?..

Рикард Йозвяк – европейский обозреватель медиакорпорации Радио Свободная Европа/Радио Свобода



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