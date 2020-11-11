В Вологде задержали двоих членов "Альянса врачей"

В Вологде полиция задержала оператора и менеджера профсоюза "Альянс врачей" после того, как они передали средств защиты сотрудникам местного роддома. Об этом сообщает глава профсоюза Анастасия Васильева.

Членов "Альянса врачей" задержали якобы за нарушение масочного режима. Васильева сообщила, что полицейские также пытались задержать и её. Главу профсоюза остановили в спортивном магазине и выписали штраф на 500 рублей за переход дороги в неположенном месте.

Ранее местные местные СМИ сообщили о том, что неизвестные "захватили помещение" женской консультации в роддоме. Полиция не подтвердила данную информацию.

Главврач роддома сообщила, что в женскую консультацию без разрешения проникли несколько человек. По её словам, они принесли большие пакеты "с неизвестным содержимым", "провоцировали" и "ссылались на закон о профсоюзах".

Ранее в Новгородской области против хирурга Окуловской центральной районной больницы Юрия Коровина возбудили административное дело из-за того, что он принял помощь от "Альянса врачей".

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