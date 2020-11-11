Грузия открыла воздушный коридор для российских миротворцев

Грузинская телекомпания "Пирвели" со ссылкой на свои источники, а также данные ресурса Flight Radar сообщила, что в ночь на 11 ноября, четыре российских военно-транспортных самолёта, с разрешения властей страны, воспользовались воздушным пространством Грузии. Они доставляли в Армению военную технику и солдат, которые будут задействованы в ходе миротворческой операции России в зоне нагорно-карабахского конфликта.

Телекомпания опубликовала запись переговоров между грузинскими диспетчерами, их коллегами во Владикавказе и Ульяновске, а также пилотами самолётов.

Бывший министр обороны Грузии Тинатин Хидашели заявила, что грузинские власти "обязаны дать пояснение обществу, на каком основании они разрешили российским вооружённым силам воспользоваться воздушным пространством страны". Лидер партии "Европейская Грузия" Серги Капанадзе назвал недопустимым решение "в очередной раз протянуть руку помощи России для её усиления в кавказском регионе". Официальные власти страны пока никак не комментируют сообщения СМИ и заявления оппозиционных политиков.

В конце сентября, сразу после начала боевых действий в Нагорном Карабахе, Тбилиси закрыл своё воздушное пространство для военно-транспортной авиации России и Турции, а также запретил транзит военных грузов. При этом над Грузией в Армению и Азербайджан продолжали летать самолёты, доставляющие гуманитарные грузы. МИД Грузии, отвечая на вопросы по этому поводу, отмечал, что у страны нет возможности проверять, что именно перевозится гуманитарными рейсами.

9 ноября президенты России, Азербайджана и премьер-министр Армении подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Азербайджанская и армянская стороны останавливаются на занятых позициях, в регионе будут размещены российские миротворцы. Срок их пребывания – 5 лет с возможностью продления.