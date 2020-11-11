В Ереване несмотря на запрет властей проходит массовый митинг оппозиции с требованием отставки премьер-министра Никола Пашиняна. Трансляцию ведёт армянская служба Радио Свобода. К участию в акции протеста призвали 17 политических партий.

Полиция с утра оцепила площадь Свободы в центре города, где планировалось мероприятия, и начала задерживать участников. Это объяснялось запретом массовых собраний в условиях действующего в стране режима военного положения.

Cотрудники Службы национальной безопасности задержали лидера оппозиционной партии "Процветающая Армения" Гагика Царукяна и бывшего лидера парламентской фракции Республиканской партии Ваграма Багдасаряна.

Однако бывший директор СНБ, лидер оппозиционной партии "Родина" Артур Ванецян прорвался через полицейский кордон, поднялся на трибуну, после чего мероприятие началось. После этого собравшиеся прошли около километра до здания парламента, у него мероприятие проходит сейчас. Участники требуют проведения срочного заседания парламента.

Оппозиция требует отставки Пашиняна после того как армия Азербайджана в ходе военной операции в сентябре — ноябре освободила большую часть территорий, занятых армянскими войсками после войны в Нагорном Карабахе в 1994 году.

После подписания договора о прекращении боевых действий 10 ноября, участники массовых протестов в Ереване ворвались в здания правительства и парламента.

Пашинян заявил, что мирный договор — лучший выход из сложившейся на фронте ситуации, так как без его подписания азербайджанские войска смогли бы занять территорию всей непризнанной Нагорно-Карабахской республики.

Больше информации о ситуации в Нахорном Карабахе в видео: