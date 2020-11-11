В Хакасии суд признал экстремистской организацию "Фалунь Дафа"

Суд в Новосибирске по иску прокуратуры признал экстремистской хакасскую общественную организацию "Фалунь Дафа". Об этом сообщается на сайте суда.

По словам представителя информационного центра "Фалунь Дафа" Оксаны Щеткиной, с 2014 по 2019 год двоих жителей Абакана оштрафовали, а одного – арестовали на трое суток за распространение книги "Чжуань Фалунь", запрещенной в России в 2011 году. Прокуратура хотела признать организацию экстремистской на основании этих административных дел.

"Хранить книгу "Чжуань Фалунь" можно, а передавать нельзя. Это считается распространением. Всего в деле указано не более семи экземпляров книги. Мы считаем дело искусственным и сфабрикованным. Конечно, мы будем обжаловать решение суда.", - рассказал Щеткина корреспонденту Сибирь.Реалии.

По словам Щеткиной, фактически "Фалунь Дафа" в Хакасии "на 60 процентов состояло из пенсионеров, которые занимались гимнастикой в парке". В 2017 году организация самораспустилась, о чем попыталась уведомить надзорные органы, сообщает информационно-аналитический центр "Сова".

Ранее Верховный суд Хакасии отказался признавать региональную организацию экстремисткой, поскольку не нашел признаков массового распространения запрещенной литературы со стороны последователей "Фалунь Дафа".