В Хакасии суд признал экстремистской организацию "Фалунь Дафа"

Суд в Новосибирске по иску прокуратуры признал экстремистской хакасскую общественную организацию "Фалунь Дафа". Об этом сообщается на сайте суда.
По словам представителя информационного центра "Фалунь Дафа" Оксаны Щеткиной, с 2014 по 2019 год двоих жителей Абакана оштрафовали, а одного – арестовали на трое суток за распространение книги "Чжуань Фалунь", запрещенной в России в 2011 году. Прокуратура хотела признать организацию экстремистской на основании этих административных дел.
"Хранить книгу "Чжуань Фалунь" можно, а передавать нельзя. Это считается распространением. Всего в деле указано не более семи экземпляров книги. Мы считаем дело искусственным и сфабрикованным. Конечно, мы будем обжаловать решение суда.", - рассказал Щеткина корреспонденту Сибирь.Реалии.
По словам Щеткиной, фактически "Фалунь Дафа" в Хакасии "на 60 процентов состояло из пенсионеров, которые занимались гимнастикой в парке". В 2017 году организация самораспустилась, о чем попыталась уведомить надзорные органы, сообщает информационно-аналитический центр "Сова".
Ранее Верховный суд Хакасии отказался признавать региональную организацию экстремисткой, поскольку не нашел признаков массового распространения запрещенной литературы со стороны последователей "Фалунь Дафа".
- Последователи считают, что книга "Чжуань Фалунь" попала в список запрещённых в России по настоянию компартии Китая, где это течение давно признано экстремистским. Поклонники "Фалунь Дафа" уверены, что книга не представляет опасности - в ней содержатся выдержки из восточных философских течений, а также рекомендации по китайской гимнастике.
- Книга попала под запрет в 2011 году за размещённое в ней символическое изображение Вселенной - знака "Фалунь", который, по мнению стороны обвинения, схож до степени смешения с нацистской символикой (свастикой). Активисты движения напоминают, что в России с недавних пор позволительно использование свастики. Движение написало открытое письмо президенту России Владимиру Путину, в котором попросило федеральные власти вмешаться в действия прокуратуры Хакасии.
- 20 июля 2020 года Генеральная прокуратура России признала нежелательной деятельность семи международных организаций "Фалунь Дафа".
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