Россия откроет военную базу на берегу Красного моря

Россия откроет пункт материально-технического обеспечения Военно-морского флота на территории Судана, на побережье Красного моря. Постановление правительство с проектом соглашения подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Проект обсуждался ещё с бывшим президентом Судана, свергнутым в результате военного переворота.

Согласно документу, на российской базе могут служить до 300 человек и размещаться до четырех кораблей, в том числе с ядерной энергетической установкой. Соглашение планируется подписать на 25 лет с автоматическим продлением на 10 лет в случае, если стороны не будут против этого.

О возможном строительстве российской базы на Красном море ещё в 2017 году заявлял президент страны Омар аль-Башир во время визита в Сочи. Он связывал необходимость с “защитой от агрессивных действий США”.

В апреле 2019 года диктатор был свергнут в результате военного переворота. Он был приговорён к двум годам тюрьмы за коррупцию, правительство Судана согласилось выдать политика Международному уголовному суду в Гааге, где он предстанет по обвинению в геноциде.