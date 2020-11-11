Трамп обеспечил себе победу в штате Аляска по итогам выборов президента

По результатам голосования на выборах президента США в штате Аляска победил действующий глава Белого дома Дональд Трамп.

Американские СМИ сделали такой вывод 11 ноября – спустя 8 дней после основного дня голосования. То, что Трамп выиграет на Аляске, было ожидаемо. С учетом этого штата число голосов в коллегии выборщиков у кандидата-республиканца возросло до 217. Но Трамп по-прежнему значительно отстаёт от своего соперника, демократа Джо Байдена, который преодолел необходимый для избрания президентом порог в 270 голосов выборщиков. У Байдена их сейчас 279.

Бывший вице-президент в администрации Барака Обамы лидирует также в Аризоне и Джорджии, где подсчет пока продолжается. В Северной Каролине, где обработка бюллетеней также еще не завершена, впереди Трамп. Но, даже если Трампу удастся победить во всех этих трёх штатах и он получит 42 электоральных голоса, общего итога выборов это не изменит.

На выборах в Конгресс, после завершения подсчета голосов на Аляске, сенатор Дэн Салливан добился переизбрания и таким образом обеспечил своим однопартийцам-республиканцам ровно половину из ста мест в Сенате. У демократов в верхней палате Конгресса сейчас 48 мест, но остаётся неизвестной судьба еще двух кресел в связи с тем, что в Джорджии ни один из кандидатов 3 ноября на набрал более 50 процентов. Там в январе состоится второй тур.

Несмотря на то, что официальные итоги президентских выборов пока не подведены, американские медиа объявили победителем Байдена. И многие мировые лидеры уже направили ему поздравления с избранием.

Трамп отказывается признать поражение. Его избирательный штаб и часть республиканцев обратились с исками в суд, оспаривая результаты в колеблющихся штатах. При этом многие из исков судьи уже отклонили. Отмечается, что у Трампа нет весомых доказательств массовых подтасовок и кражи голосов, о которых он заявлял.

Джо Байден и его команда тем временем начали подготовку к переходу под их контроль федерального правительства, что произойдёт, если его победа на выборах подтвердится.