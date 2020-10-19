Следователь ФСБ назвал Сафронову его предполагаемого вербовщика

Следователь ФСБ Александр Чабан назвал обвиняемому в госизмене бывшему журналисту Ивану Сафронову имя его предполагаемого вербовщика. Об этом ТАСС сообщил адвокат Сафронова Иван Павлов. В официальном обвинении, предъявленном советнику главы Роскосмоса три месяца назад, имя вербовщика не указывалось.

Из-за подписки о неразглашении Павлов не стал называть его имени, однако, отметил, что об этой фигуре сообщалось раньше, она стала ожидаемой для Сафронова, и он дал исчерпывающие показания об их взаимоотношениях. Павлов также сообщил, что защита нашла имя этого человека в процессуальных документах по делу Сафронова.

Ранее ТАСС со ссылкой на источник сообщал, что предполагаемым вербовщиком Сафронова следствие считает чешского журналиста Мартина Лариша. Павлов пояснил, что, давая показания, Сафронов рассчитывал на возможность увидеть свою переписку с Ларишем. Однако следствие до сих пор продолжает скрывать от Сафронова и защиты отправленные им своему чешскому коллеге в 2017 году письма, в которых ФСБ усмотрело государственную тайну.

12 июля издание "Проект" опубликовало материал о бывшем журналисте газеты Lidové noviny Мартине Ларише, с которым дружит Сафронов. В 2012 году чех работал в Москве, а в 2016-м Сафронов встречался с ним в Праге. 16 июля неназванный источник ТАСС заявил, что Лариш – “кадровый сотрудник чешских спецслужб”.

Лариш утверждает, что это не так и категорически отрицает свою причастность к чешской разведке, как и к любой другой спецслужбе. Сообщение ТАСС он назвал полным бредом и дезинформационным вбросом. По словам Лариша, он познакомился с Сафроновым в 2012 году (именно в это время, по версии российского следствия, арестованный был завербован), однако никаких секретных данных тот ему не передавал и они общались просто как коллеги.

Бывший журналист изданий "Коммерсантъ" и "Ведомости", ныне - советник главы Роскосмоса Иван Сафронов был задержан ФСБ в начале июля, а затем арестован по обвинению в государственной измене. По версии следствия, в 2017 году, работая в "Коммерсанте", Сафронов передал чешской разведке секретные данные о российском военно-промышленном комплексе. Бывший журналист вину не признаёт. 2 сентября Лефортовский суд Москвы по ходатайству следователя ФСБ продлил Сафронову срок пребывания под стражей до 7 декабря.