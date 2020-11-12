Десять представителей оппозиции Армении задержаны в Ереване в рамках уголовного дела об организации незаконного митинга во время действия военного положения. Об этом сообщает Специальная следственная служба страны.

В числе задержанных — глава партии “Процветающая Армения” Гагик Царукян, бывший директор Службы национальной безопасности, лидер партии “Родина” Артур Ванецян и представитель партии “Дашнакцутюн” Ишхан Сагателян.

Массовый митинг в центре Еревана прошёл в среду 11 ноября. Участники потребовали немедленной отставки премьер-министра Никола Пашиняна и создания комитета по спасению родины.

Оппозиция попыталась добиться проведения внеочередного заседания парламента по вопросу отставки политика, однако оно не состоялось из-за отсутствия кворума. На него не явились депутаты от правящей фракции, — передаёт Армянская служба Радио Свобода.

Причиной выступления оппозиции стал мирный договор по результатам вооружённого конфликта с Азербайджаном в непризнанной армянской республике Нагорный Карабах. По этому документу, ряд районов в регионе, находившихся под контролем Армении с начала 1990-х годов, передаются Азербайджану.

Правящая парламентская фракция “Мой шаг” предложила оппозиции предложить свой план для победы в Карабахской войны, результатами которой она недовольна. Там считают, что принятие существующих мирных условий — единственное, чего мог добиться Ереван.