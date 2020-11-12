США: Палата за демократами, вопрос о Сенате решится в Джорджии

Демократы по итогам выборов в Конгресс США, которые прошли одновременно с выборами президента 3 ноября, сохранят большинство в Палате представителей, однако Республиканской партии удалось улучшить своё положение в нижней палате.

Об этом сообщают американские СМИ со ссылкой на предварительные данные подсчёта голосов. На данный момент кандидаты от демократов получают 218 мест в Палате - ровно столько нужно для большинства. Республиканцы получают как минимум 202. В более чем 10 округах победитель ещё не определён.

Демократы победили, но потеряли голоса

По предварительным оценкам, демократы могут претендовать примерно на 223-225 мест из 435. Это меньше, чем в предыдущем созыве Конгресса. Демократы потеряли несколько мест в округах, избиратели которых активно голосовали за президента Дональда Трампа, а вместе с ним и за республиканских кандидатов.

Относительная неудача уже вызвала споры среди демократов - сторонники умеренной линии и представители левого крыла партии винят друг друга. Пока неясно, сохранит ли свой пост спикер Нэнси Пелоси, хотя на данный момент у неё нет очевидных конкурентов.

Важные выборы в Джорджии

Кто будет контролировать верхнюю палату Конгресса - Сенат - пока неясно. Республиканцы по итогам выборов 3 ноября сохранили как минимум 50 мест в Сенате - то есть ровно половину. У демократов сейчас 48 мест. Судьба ещё двух кресел - а с ними и большинства - решится в штате Джорджия, где 5 января пройдут вторые туры выборов сразу двух сенаторов. Двое действующих членов верхней палаты - республиканцы, им противостоят кандидаты от демократов. Джорджия традиционный "республиканский" штат, однако на выборах 3 ноября с отрывом чуть более 10 тысяч голосов там победил кандидат в президенты от демократов Джо Байден (голоса будут пересчитаны вручную, но в любом случае разрыв между кандидатами очень невелик).

Это вселяет в демократов надежду на то, что они смогут победить и в двух сенатских кампаниях - в этом гипотетическом случае места в Сенате распределятся 50:50, и решающим станет голос вице-президента (им избрана демократ Камала Харрис). Если в Джорджии победит хоть один из двух республиканцев, большинство остается у них.

Почему это важно

Президент в США - глава исполнительной власти и обладает большими полномочиями, однако во многих сферах они ограничены Конгрессом. В частности, кандидатов на ключевые посты в администрации (главы министерств и ведомств, их заместители, послы), а также в федеральных судах, должен одобрить Сенат - если у республиканцев там будет большинство, у Джо Байдена могут возникнуть проблемы с утверждением тех или иных кандидатов. Кроме того, Конгресс принимает законы, для их одобрения нужно большинство в обеих палатах - если, например, Сенат останется за республиканцами, ряд законодательных инициатив будущей администрации Байдена может быть заблокирован.