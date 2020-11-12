Путин попросил у Макрона помощи в производстве вакцины "Спутник V"

Владимир Путин попросил у президента Франции Эммануэля Макрона помощь в производстве российской вакцины от коронавируса "Спутник V". Об этом пишет французское издание Challenges со ссылкой на дипломатический источник. По информации издания, в ходе телефонного разговора 7 ноября Путин сказал, что необходимо наладить сотрудничество между российскими структурами и парижским институтом Пастера для производства препарата.

Макрон попросил российского президента дать ему время для ответа, чтобы обсудить этот вопрос с учёными. По словам собеседника издания, российская сторона уже несколько недель предлагает совместную работу над производством вакцины от COVID-19. "Это отражает их главную слабость: отсутствие производственных мощностей", — считает источник.

О телефонном разговоре между президентами России и Франции, в ходе которого обсуждалось налаживание связей российских производителей с Институтом Пастера, 7 ноября сообщал сайт Кремля.

Ранее изданиеThe Bell писало, что вопреки обещаниям чиновников, в России до конца года начнется массовая вакцинация населения, ни один производитель вакцины не готов её обеспечить. Основная проблема заключается в том, что для массового производства вакцины нужно наладить процесс её создания в биореакторах большого объёма, с чем возникли сложности.

Об этом же в конце октября говорил и Владимир Путин. "Есть определенные проблемы, связанные с наличием или отсутствием определенного объема оборудования — “железа”, что называется, — для разворачивания массового производства", — сказал президент.

Российская вакцина от COVID-19, разработанная Центром Гамалеи Минздрава России, была официально зарегистрирована 11 августа, став тем самым первой зарегистрированной вакциной от коронавируса нового типа в мире. При этом к моменту регистрации она прошла только 2 фазы клинических испытаний, то есть была испытана на нескольких десятках людей. Россия начала производство вакцины в конце августа в виде флаконов по 0,5 мл. Московские власти уже подготовили 10 миллиардов рублей, которые потратят на закупку и массовую вакцинацию населения.

Летом в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ) заявляли, что до конца года в России будет выпущено 30 миллионов доз для внутренних потребностей страны. Но уже в середине октября министр промышленности Денис Мантуров в интервью Bloomberg назвал эти обещания "нонсенсом". До конца года в России будут выпускаться сотни тысяч вакцин, но даже не миллион, считают опрошенные The Bell собеседники.

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