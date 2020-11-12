Стоимость развертывания сетей 5G в России вырастет в 5-6 раз

Из-за жестких санитарных норм в России придется использовать в несколько раз больше базовых станций, чем в США и Европе, а это увеличит стоимость строительства сети в пять-шесть раз, пишут "Ведомости". О проблемах для строительства сети 5G из-за российских санитарных норм заявила международная ассоциация операторов связи GSMA.

По действующим санитарным правилам и нормам уровень воздействия излучения сотовых сетей в жилых зонах на частотах выше 2 ГГц не должен превышать 0,1 Вт на 1 квадратный метр. Чтобы соблюсти этот норматив, российским сотовым операторам надо будет ставить в городах менее мощные базовые станции — а значит, придется построить их в 5 раз больше, чем для покрытия аналогичной зоны в западных странах.

При следовании международным нормам развертывание сетей 5G в диапазоне 3,4–3,8 ГГц в Москве в пределах МКАД обошлось бы каждому оператору в 6,7 млрд рублей, а при действующих российских ограничениях — в 37,2 млрд рублей, подсчитали в GSMA. Для диапазона 4,8–4,99 ГГц — 10,3 млрд рублей и 54,4 млрд соответственно.

Некоторые операторы уже обсуждают с профильными ведомствами возможность изменить СанПиНы, рассказала представитель Tele2 Дарья Колесникова. По ее словам, установленные в России нормы — морально устаревшие.