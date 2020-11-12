Стоимость развертывания сетей 5G в России вырастет в 5-6 раз

Из-за жестких санитарных норм в России придется использовать в несколько раз больше базовых станций, чем в США и Европе, а это увеличит стоимость строительства сети в пять-шесть раз, пишут "Ведомости". О проблемах для строительства сети 5G из-за российских санитарных норм заявила международная ассоциация операторов связи GSMA.
По действующим санитарным правилам и нормам уровень воздействия излучения сотовых сетей в жилых зонах на частотах выше 2 ГГц не должен превышать 0,1 Вт на 1 квадратный метр. Чтобы соблюсти этот норматив, российским сотовым операторам надо будет ставить в городах менее мощные базовые станции — а значит, придется построить их в 5 раз больше, чем для покрытия аналогичной зоны в западных странах.
При следовании международным нормам развертывание сетей 5G в диапазоне 3,4–3,8 ГГц в Москве в пределах МКАД обошлось бы каждому оператору в 6,7 млрд рублей, а при действующих российских ограничениях — в 37,2 млрд рублей, подсчитали в GSMA. Для диапазона 4,8–4,99 ГГц — 10,3 млрд рублей и 54,4 млрд соответственно.
Некоторые операторы уже обсуждают с профильными ведомствами возможность изменить СанПиНы, рассказала представитель Tele2 Дарья Колесникова. По ее словам, установленные в России нормы — морально устаревшие.
- GSMA уже предупреждала о более высоких затратах российских операторов на развертывание сетей 5G из-за менее подходящего диапазона частот. Предложенный властями диапазон 4,8–4,99 ГГц вместо "золотого диапазона" 3,5 ГГц, используемого силовиками, обойдется операторам на 84% дороже, подсчитала ассоциация.
- Задерживают запуск 5G в России и соображения безопасности — ФСБ требует, чтобы сети, которые она относит к критической инфраструктуре, строились только на российском оборудовании, а "Ростех", который собирается такое оборудование выпускать, не начнет серийное производство раньше 2024 года.
- Еще одна проблема — требования к криптозащите оборудования нового поколения, писал "Коммерсант". ФСБ и Минцифры требуют установки отечественной криптозащиты для сертификации базовых станций и смартфонов. Минэкономики и участники рынка предупреждают, что производители такого оборудования не станут дорабатывать продукты под локальные требования, и развивать сети будет просто не на чем.
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