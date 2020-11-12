Узбекских школьников обязали слушать на переменах стихи о родине

Власти Узбекистана обязали школьников и учителей исполнять гимн страны перед началом занятий. На переменах через школьную систему радиооповещения будут звучать стихи и песни о родине. Об этом сообщает Gazeta.uz со ссылкой на имеющееся в распоряжении редакции письмо заместителя министра народного образования Узбекистана.

В письме говорится, что министерство составило список рекомендованных стихов, песен и видеороликов в рамках агитационно-просветительских мероприятий “Новый Узбекистан – новое мировоззрение”, отмечает Узбекская служба Радио Свобода. В регионах созданы пропагандистские группы, состоящие из членов Союза писателей, политиков, учёных, деятелей культуры, художников, психологов и представителей молодёжи.

Ранее президент страны Шавкат Мирзиёев заявил, что к духовно-нравственному воспитанию в школах должны быть привлечены поэты и писатели, получая за это деньги из школьных и местных бюджетов. В марте 2020 года Мирзиёев поручил организовать в муниципалитетах библиотеки, дома культуры, кинозалы, кружки музыки и искусства. “Человек, сердце которого озарялось светом искусства и книги, никогда не будет способен на зло”, – заявил президент Узбекистана.