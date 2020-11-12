Бывший министр транспорта отказался от поста губернатора

Бывший министр транспорта Евгений Дитрих не станет исполняющим обязанности губернатора Белгородской области. Дитриху поступало такое предложение, но он от него отказался, пишет РБК со ссылкой на источники в администрации президента.

Кандидатура главы Минтранса в качестве возможного врио губернатора Белгородской области изначально в Кремле не обсуждалась, она возникла после того, как было принято решение о его отставке и, соответственно, встал вопрос дальнейшего трудоустройства, пояснил еще один собеседник РБК, близкий к администрации президента источник.Отказавшись от губернаторского поста, Дитрих может уйти в бизнес-структуры.

Дитрих был отправлен в отставку 9 ноября. Смена министра транспорта могла состояться ещё весной, но из-за сложной ситуации, вызванной коронавирусом, этот вопрос отложили. Преемник Дитриха – руководитель "Аэрофлота" Виталий Савельев.