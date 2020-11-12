Зачем Путин тасует министров?

9 ноября Владимир Путин отправил в отставку пятерых министров, Дума согласно новому конституционному порядку без долгих дискуссии утвердила вице-премьера Александра Новака и новых глав министерств. Указы президента подписаны 11 ноября. Министрой возглавил Ирек Файзуллин, Минэнерго - Николай Шульгинов, Минитранс - Виталий Савельев, Министерство по развитию Дальнего Востока - Алексей Чекунков, Минприроды - Александр Козлов. В чем смысл кадровых замен? Что делает и что собирается делать правительство Михаила Мишустина? Зачем власти повышают налоги во время кризиса? Чтобы тратить 1 миллиард долларов в Сирии и открывать новую военную базу в Судане?

Обсуждают доктор экономических наук Евгений Гонтмахер, политолог Аббас Галямов, эколог Иван Блоков («Гринпис»).

Ведет передачу Михаил Соколов.

Прямой эфир программы «Лицом к событию» 12 ноября в 19:05