Ответственность за взрыв в Джидде взяло на себя "Исламское государство"

Ответственность за взрыв на немусульманском кладбище в городе Джидда, в Саудовской Аравии, взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство", которая запрещена в России и многих других странах.

Сообщение появилось в четверг, на следующий день после атаки, в связанном с группировкой канале мессенджера Telegram. В тексте говорится о нападении "в поддержку пророка Мухаммеда".

Взрыв произошёл во время церемонии по случаю 102-й годовщины окончания Первой мировой войны и памяти павших солдат. На кладбище сработало самодельное взрывное устройство. Ранения получили не менее двух человек. По сведениям источников France-Presse, пострадали полицейский из Греции и один британский подданный. Церемония проходила при участии дипломатов из Франции, Греции, Италии, Великобритании, США. Дипмиссии этих стран осудили атаку, назвав её "трусливой".

Менее месяца назад в Джидде местный житель ранил ножом охранника французского консульства. Это произошло на фоне протестов в ряде мусульманских стран по поводу публикации французском сатирическим журналом Charlie Hebdo карикатур на пророка Мухаммеда. Гнев вызвали слова президента Франции Эммануэля Макрона о том, что страна будет защищать свои светские ценности и право на свободу слова от "радикального ислама". Макрон сказал об этом после жестокого убийства в пригороде Парижа школьного учителя Самюэля Пати, который показывал на уроке карикатуры из Charlie Hebdo.

Менее чем за месяц после того, как 16 октября выходец из России чеченского происхождения отрезал голову учителю Пати, были также совершены нападения в Ницце и в Вене.

Вместе с тем рано утром 12 ноября в Нидерландах была стрельба на территории саудовского посольства в Гааге. Никто не пострадал, но зданию нанесён некоторый ущерб. Позднее полиция сообщила о задержании одного подозреваемого в Зутермере, недалеко от Гааги. Его имя не называется, известно только, что ему около 40 лет. Сотрудники саудовской дипмиссии поблагодарили местные власти за быструю реакцию на произошедшее, что они также назвали "трусливой атакой". Саудовским подданным в Нидерландах рекомендовано проявлять осторожность.