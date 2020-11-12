В Минске умер Роман Бондаренко - после конфликта с людьми в масках

В реанимации в Минске умер избитый и задержанный поздно вечером в среду Роман Бондаренко.

По сведениям независимого портала Tut.By, 31-летний Бондаренко поступил в реанимационное отделение БСМП в ночь на четверг с большим отеком мозга, закрытой черепно-мозговой травмой, гематомами, ушибами, ссадинами. Его привезли из Центрального РУВД Минска с формулировкой "травмы получил во время драки". Родственникам врачи сказали, что шанс выжить один из тысячи. Операция длилась несколько часов. Но спасти пациента не удалось. В 8 вечера семья сообщила, что Роман умер.

Tut.By приводит некоторые подробности произошедшего с Романом Бондаренко со ссылкой на жителей минской "Площади перемен". По их словам, в среду вечером к ним во двор приехали люди в гражданской форме и масках, чтобы снимать бело-красно-белые ленты. Это символ нынешних протестов против Александра Лукашенко. Роман был одним из тех, кто вышел спросить, что происходит. В какой-то момент он что-то сказал одному из неизвестных в маске. Тот в ответ спросил: "Ты чего борзый такой?". Позднее он со всей силы отбросил Романа к горке на площадке. Тот сильно ударился головой. Как говорят соседи, Бондаренко "профессионально задержали" и увезли на микроавтобусе.

По версии правоохранительных органов, о которой пишет Белорусская служба Радио Свобода, в милицию в среду около 22:30 поступило сообщение, что неизвестные подрались во дворе дома на улице Червякова. Уезжая, милиция обнаружила 31-летнего гражданина с травмами, и в дальнейшем была вызвана скорая помощь.

По всей Беларуси с вечера президентских выборов 9 августа продолжаются массовые протесты против объявленной ЦИКом победы Александра Лукашенко. Участников акций, которые называют результаты голосования сфальсифицированными, жёстко разгоняют сотрудники силовых структур. За время протестов тысячи людей были задержаны, сотни пострадали. Несколько человек погибли и пропали без вести. Побывавшие в изоляторах рассказывали о жестоких пытках и издевательствах.

Власти заявляют, что стремятся не допустить дестабилизации в стране, и что за протестами стоят "западные кукловоды".

ЕС и еще ряд западных государств ввели санкции против нескольких белорусских чиновников, включая самого Лукашенко, обвинив их в причастности к фальсификациям на выборах и насилию в отношении мирных демонстрантов.