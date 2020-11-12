Дочь вице-губернатора Петербурга стала поставщиком медоборудования

Компания 19-летней Анастасии Батановой, которая является полной тёзкой дочери действующего вице-губернатора Санкт-Петербурга Эдуарда Батанова стала крупнейшим поставщиком медицинского оборудования в Калининградскую область. Об этом сообщает издание "Новый Калининград".

Компания "Макрус" из Петербурга стала активно выигрывать госзакупки с середины 2019 года. Всего фирма заключила контрактов на 124 миллиона рублей. Из них контракты на 106 миллионов рублей – с медицинскими учреждениями Калининградской области. 50-процентной долей в компании владеет предполагаемая старшая дочь Батанова – Анастасия. Оставшиеся 50 процентов принадлежат бизнесмену Анатолию Исаеву. В марте 2020 года "Макрус" получил госконтракт на поставку двух рентген-аппаратов за 29 миллионов рублей, в октябре на поставку маммографов за 41 миллион рублей. Как пишет "Новый Калининград", в большинстве случаев компания оказывалась единственным участником аукциона.

"Маркус" начала выигрывать контракты примерно в то же время, когда Батанов работал первым вице-премьером правительства Калининградской области. Он курировал госзакупки. Батановой на тот момент только исполнилось 18 лет. В разговоре с "Новым Калининградом" Батанов уклонился от ответа на прямой вопрос об участии его дочери в поставках медоборудования в Калининградскую область. В Петербурге зарегистрирован только один человек по имени Анастасия Эдуардовна Батанова. В ЕГРЮЛ есть тоже только один человек с петербургским ИНН и таким же именем – это совладелец "Макруса".

По данным налоговых органов, в компании предполагаемой дочери Батанова работают два человека. "Новый Калининград" не нашёл офис компании по месту его юридической регистрации. В здании по указанному адресу находятся пункт полиции, сауна, частная скорая помощь, а также администрация муниципального образования Гагаринское.

Совладелец "Макруса" – Анатолий Исаев – отказался обсуждать с "Новым Калининградом" свою коллегу по бизнесу. Маленький штат сотрудников из двух человек он объяснил "работой с субподрядчиками", а отсутствие офиса по юридическому адресу прокомментировал фразой "плохо искали". Впрочем, местонахождение "Макруса" и его имущества не смогли найти и судебные приставы, которые пытались взыскать с компании налоги.

Поставки медтехники стали не единственным профилем деятельности Анастасии Батановой. В октябре она получила существенную долю в частном медицинском центре "Альянс-Тосно" в Ленинградской области. Ей отошло 25 процентов бизнеса со стоимостью доли в уставном капитале более 38 миллионов рублей.