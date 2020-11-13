Эксперты CISA не нашли манипуляций на выборах в США

Высокопоставленные представители федерального ведомства, отвечающего за безопасность на выборах президента США, заявили об отсутствии доказательств манипуляций с голосами избирателей в пользу другого кандидата. Они отвергли утверждения президента Дональда Трампа и республиканцев о том, что он потерпел поражение от демократа Джо Байдена в результате фальсификаций и потери бюллетеней. Об этом сообщает "Голос Америки".

"Выборы, состоявшиеся 3 ноября, были самыми безопасными в американской истории», - говорится в заявлении Агентства по компьютерной и инфраструктурной безопасности (CISA), отвечавшего за безопасность прошедших президентских выборов. Под заявлением подписались главы Национальной ассоциации руководителей избирательных комиссий в штатах и ряд компаний, предоставляющих технологическое оборудование для подсчета голосов.

"Нет никаких доказательств того, что какая-либо система голосования удалила или потеряла голоса, изменила голоса или каким-либо образом была испорчена", - говорится в заявлении.

Заявление Агентства по компьютерной и инфраструктурной безопасности было выпущено через несколько часов после того, как Дональд Трамп сделал ретвит бездоказательного утверждения о том, что компания-производитель оборудования для голосования "удалила" поданные за Трампа 2,7 миллионов голосов по всей стране, "передав" при этом Байдену сотни тысяч голосов, поданных за Трампа в Пенсильвании и других штатах.

Компания Dominion Voting Systems, производитель оборудования для голосования, и канцелярия штата Пенсильвания категорически отвергли утверждения Трампа.

Несмотря на это, интернет заполонили слухи и теории заговора о сфальсифицированном голосовании, в ходе которого у Трампа "украли" победу, а республиканцы и штаб Дональда Трампа подали несколько исков в некоторых штатах, заявляя о допущенных во время выборов нарушениях. Ни один из этих исков пока не был удовлетворен ни в одном суде.

В заявлении говорится, что сотрудники избирательных комиссий по всей стране в настоящее время пересматривают и перепроверяют результаты голосования на уровне штатов и округов, прежде чем сообщить официальные результаты выборов.

Несмотря на то, что официальные итоги президентских выборов пока не подведены, американские медиа спрогнозировали победу демократа Джо Байдена. Трамп отказывается признать поражение.