В России за сутки выявили почти 22 тысячи новых случаев COVID-19

В России (включая аннексированный Крым) зарегистрирован новый максимум суточного прироста заражений коронавирусной инфекцией - 21 983 новых случая . Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса. До этого максимум — 21 798 человек за сутки — был зафиксирован в понедельник , 9 ноября.

Общее число инфицированных в России достигло 1 880 551.

За сутки умерли ещё 411 пациентов, с подтверждённым диагнозом COVID-19, а всего с начала эпидемии — 32 443 человека. Выписаны из больниц за минувшие сутки 18 735 пациентов. Это наибольшее количество выписанных за сутки в течение всего периода распространения коронавирусной инфекции в России.

По-прежнему самые высокие показатели суточного прироста заболевших и умерших отмечаются в Москве - 5 974 новых случая заражения и 70 смертей.

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