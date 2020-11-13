"Роскосмос" хочет выпускать духи и алкоголь под брендом "Поехали!"

Госкорпорация "Роскосмос" намерена выпускать духи, одежду и алкоголь под товарным знаком "Поехали!". Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Роспатента.

Ранее Роскосмос заявил, что планирует зарегистрировать в качестве товарного знака слово "Поехали!", которое первый космонавт Юрий Гагарин произнёс 12 апреля 1961 года перед полётом в космос, а также иные "исторические обозначения", чтобы оградить себя от недобросовестной конкуренции.

Заявка на регистрацию фразы "Поехали!" в качестве товарного знака подана "Роскосмосом" в отношении широкого перечня товаров и услуг, сообщил представитель Роспатента. К ним относятся парфюмерно-косметическая продукция, лекарственные средства, электронно-бытовая техника, драгоценные металлы, одежда, игрушки и алкогольная продукция.

В настоящее время по заявке проводится экспертиза, которая потребует примерно пять месяцев.

На днях на официальном сайте "Роскосмоса" появились песни главы госкорпорации Дмитрия Рогозина . В специальном разделе "Песни о космосе" можно прослушать онлайн, скачать и посмотреть клипы на песни Рогозина, его жены и других авторов. Среди них композиции "Рвем небо мы в клочья", "Нас бьют, мы летаем", "Над Землей летит корабль", "Не стреляй!"