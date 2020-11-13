Таджикские студенты российских вузов в среду пришли к зданию посольства России в Душанбе и попросили дипломатов посодействовать их выезду на учебу. Они не могут покинуть страну из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса нового типа, сообщает региональная служба Радио Свобода – Радио Озоди.

Собравшихся у российской дипмиссии было около 15 человек. Они сообщили Радио Озоди, что в посольстве обещали устроить встречу с консулом России в Таджикистане. "Нам сказали, что встреча состоится 13 ноября и консул разъяснит сложившуюся ситуацию", – сказал один из студентов.

11 ноября студенты уже собирались у здания Министерства иностранных дел Таджикистана и просили посодействовать их выезду в Россию. Тогда вышедшие поговорить с ними сотрудники МИД заявили, что решение вопроса находится в компетенции российских властей. Позже Департамент информации МИД Таджикистана со ссылкой на ответ российской стороны сообщил, что въезд иностранных студентов в Россию станет возможным после принятия общего решения о разрешении на въезд иностранных граждан. Он был запрещён весной.