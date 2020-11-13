Обвинение попросило отклонить ходатайства защиты в деле MH-17

Прокуратура Нидерландов на заседании суда по делу о крушении "Боинга" в небе над Донбассом летом 2014 года попросила отклонить практически все ходатайства адвокатов Олега Пулатова о проведении дополнительных расследований. Об этом сообщают журналисты, ведущие трансляцию судебного заседания.
Обвинение считает, что проведено тщательное расследование, а совместная следственная группа изучила даже самые невероятные сценарии произошедшего. Прокурор в своём выступлении уточнил, что в деле имеются показания очевидцев, которые могут свидетельствовать о невиновности Пулатова.
Адвокаты отметили, что их клиента считали подозреваемым с 2016 года. Пулатова об этом его не известили, а в 2019 году рассказали о нём международной прессе. Обвинение посылало Пулатову сообщение в соцсети "ВКонтакте", но это не является официальным приглашением к допросу, сказали защитники. Они также подчеркнули, что прокуратура противится допросам некоторых свидетелей и экспертов, которые могли бы указать на недостаточность данных или конфликт интересов.
- Пассажирский "Боинг" компании "Малазийские авиалинии", выполнявший рейс MH-17 из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение 17 июля 2014 года в Донецкой области. Погибли 298 человек, большинство — граждане Нидерландов.
- Объединённая следственная группа по итогам расследования пришла к выводу, что самолёт был сбит сепаратистами из установки "Бук", которую доставили из России. Суд по делу о крушении начался в Нидерландах в марте 2020 года, обвинения предъявлены трём россиянам и одному украинцу. Ни один из подсудимых лично в процессе в Нидерландах не участвует, Пулатов – единственный, кто представлен адвокатами. По версии следствия, обвиняемые предпринимали совместные действия для получения зенитно-ракетного комплекса из России.
- В российском концерне "Алмаз-Антей" (производителе ЗРК "Бук") заявили, что пассажирский лайнер был сбит из "Бука", но ракетой более старой модификации. Такие ракеты, как утверждают в концерне, были сняты с вооружения российской армии в 2011 году, однако остались в распоряжении вооруженных сил Украины.
- Российские власти неоднократно заявляли о непричастности к катастрофе. Один из обвиняемых бывший командир донецких сепаратистов россиянин Игорь Стрелков (Гиркин) заявляет, что подчинённые ему люди не сбивали самолёт, но на вопрос, кто его сбил, отвечать отказывается.
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