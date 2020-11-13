Обвинение попросило отклонить ходатайства защиты в деле MH-17

Прокуратура Нидерландов на заседании суда по делу о крушении "Боинга" в небе над Донбассом летом 2014 года попросила отклонить практически все ходатайства адвокатов Олега Пулатова о проведении дополнительных расследований. Об этом сообщают журналисты, ведущие трансляцию судебного заседания.

Обвинение считает, что проведено тщательное расследование, а совместная следственная группа изучила даже самые невероятные сценарии произошедшего. Прокурор в своём выступлении уточнил, что в деле имеются показания очевидцев, которые могут свидетельствовать о невиновности Пулатова.

Адвокаты отметили, что их клиента считали подозреваемым с 2016 года. Пулатова об этом его не известили, а в 2019 году рассказали о нём международной прессе. Обвинение посылало Пулатову сообщение в соцсети "ВКонтакте", но это не является официальным приглашением к допросу, сказали защитники. Они также подчеркнули, что прокуратура противится допросам некоторых свидетелей и экспертов, которые могли бы указать на недостаточность данных или конфликт интересов.