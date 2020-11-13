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В Италии задержан выходец из Чечни, подозреваемый в теракте в Вене

Полицейский автомобиль в Милане, архивное фото

В Италии недалеко от Милана полицией задержан выходец из Чечни, 35-летний Турко Арсимеков, которого подозревают в причастности к теракту в Вене. Об этом сообщает итальянская газета Corriere della Sera.

По информации издание, Арсимеков поставлял фальшивые документы участникам группы, участник которой совершил нападение 2 ноября в Вене. Сообщается, что после антитеррористической операции в Австрии итальянские следователи получили оттуда информацию о том, что Арсимеков - один из контактов экстремистской ячейки. Он якобы получал постоянное финансирование от террористической группы.

Выходца из Чечне подозревают не только в подделке документов, но и в участии в террористической деятельности. Арсимеков - уроженец Грозного, гражданин России. В Италии он просил убежище, но получил отказ, который он пытался оспорить в иммиграционном управлении города Варезе.

  • Нападение в Вене произошло вечером 2 ноября. Вооруженный мужчина в течение нескольких минут стрелял в мирных жителей и полицейских в центре австрийской столицы. Погибли 4 человека, еще 23 были ранены. Сам нападавший был застрелен полицией. Власти квалифицируют произошедшее как теракт.
  • Нападавший Фейзулай Куртин имел двойное гражданство Австрии и Северной Македонии, ранее был судим за намерение присоединиться к экстремистской группировке "Исламское государство". Он был участником программы дерадикализации.
  • Вскоре после случившегося власти Австрии решили закрыть в Вене две мечети, которые посещал Куртин. По делу о причастности к преступлению в Австрии были задержаны как минимум 15 человек, в их числе трое выходцев из Чечни.

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