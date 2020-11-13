В Италии задержан выходец из Чечни, подозреваемый в теракте в Вене

В Италии недалеко от Милана полицией задержан выходец из Чечни, 35-летний Турко Арсимеков, которого подозревают в причастности к теракту в Вене. Об этом сообщает итальянская газета Corriere della Sera.

По информации издание, Арсимеков поставлял фальшивые документы участникам группы, участник которой совершил нападение 2 ноября в Вене. Сообщается, что после антитеррористической операции в Австрии итальянские следователи получили оттуда информацию о том, что Арсимеков - один из контактов экстремистской ячейки. Он якобы получал постоянное финансирование от террористической группы.

Выходца из Чечне подозревают не только в подделке документов, но и в участии в террористической деятельности. Арсимеков - уроженец Грозного, гражданин России. В Италии он просил убежище, но получил отказ, который он пытался оспорить в иммиграционном управлении города Варезе.