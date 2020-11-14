Музеи и музеи-заповедники в Москве закроются до 15 января

Федеральные музеи и музеи-заповедники в Москве должны остановить работу с 16 ноября по 15 января, говорится в приказе Министерства культуры. Это связано с ограничениями из-за пандемии коронавируса.

Ранее работу культурных учреждений в городе ограничил мэр Москвы Сергей Собянин. Театрам и кинотеатрам работать было разрешено с условием, что зал будет заполнен лишь на 25 процентов. Под запретом оказались проведение выставок и культурных мероприятий с участием зрителей.

На федеральные музеи это постановление не распространялось. Предполагалось, что их постоянные экспозиции продолжат работу. Против ограничений выступают так же театры, отмечающие, что рассадка на 25 процентов фактически означает, что они должны работать в убыток, не получая тем не менее помощи от государства.