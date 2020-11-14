Протесты в Ереване, праздник в Баку и миротворцы в Карабахе. Путин спаситель или предатель армянского народа? Локдаун, самоизоляция и обнуление – главные слова 2020 года. Пандемия срывает новогодние праздники в России. Чувствительные удары второй волны COVID-19.

Обсуждаем эти темы с политологом Станиславом Белковским и продюсером Иосифом Пригожиным.

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