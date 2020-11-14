Жители Хабаровска вышли на 127 акцию в поддержку арестованного бывшего губернатора региона Сергея Фургала. В ней, по оценке корреспондента Сибирь.Реалии, приняли участие около 500 человек. Задержаны два человека.

Фургал обвиняется в организации убийств бизнесменов в начале двухтысячных годов. Он отрицает обвинения, его сторонники считают, что процесс имеет политическую подоплёку — чиновник уверенно победил на выборах кандидата от "Единой России".

В поддержку Фургала ежедневно проходят акции протеста, самые массовые — по субботам. Несмотря на то, сотрудники МВД через громкоговорители предупреждали о незаконности мероприятия, а также выборочно проверяли у собравшихся документы, митингующие по традиции вновь прошли по проезжей части главных улиц города.

На этой неделе в Хабаровске были задержаны нескольких журналистов и блогеров, освещающих акции в поддержку Фургала, напоминает Сибирь.Реалии. Многие из них провели ночь в спецприемнике, на них были составлены протоколы в связи с участием в акциях протеста. Сами журналисты отмечают, что освещали мероприятия, а не участвовали в них.