В Румынии при пожаре в больнице погибли 10 пациентов с COVID-19

В румынском городе Пьятра-Нямц на северо-востоке страны жертвами пожара в отделении интенсивной терапии стали 10 пациентов с COVID-19. Несколько человек получили травмы. Об этом сообщило Национальное агентство по чрезвычайным ситуациям.



Погибшие пациенты находились на искусственной вентиляции лёгких, сообщила Румынская служба Радио Свободная Европа / Радио Свобода.



Тяжёлые ожоги – 40 процентов поверхности кожи получил врач, пытавшийся спасти пациентов. Он был немедленно доставлен в бухарестский госпиталь, где рассматривается возможность его перевозки в военный госпиталь на территории Бельгии.



Министр здравоохранения Румынии Нелу Татару сказал журналистам, что шестеро выживших пациентов будут отправлены в город Яссы, в специальную больницу для пациентов с COVID-19. По словам министра, причиной пожара, скорее всего, стало короткое замыкание в электропроводке.