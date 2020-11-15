Ссылки для упрощенного доступа

logo-print logo-print
Все сайты РСЕ/РС
Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф
текст для поиска...
Предыдущий Следующий
Новость часа
Предыдущий Следующий
Сейчас в эфире
Новости

В Румынии при пожаре в больнице погибли 10 пациентов с COVID-19

На месте пожара в больнице румынского города Пьятра-Нямц. Десять погибших находились на аппаратах ИВЛ. 14 ноября 2020

В румынском городе Пьятра-Нямц на северо-востоке страны жертвами пожара в отделении интенсивной терапии стали 10 пациентов с COVID-19. Несколько человек получили травмы. Об этом сообщило Национальное агентство по чрезвычайным ситуациям.

Погибшие пациенты находились на искусственной вентиляции лёгких, сообщила Румынская служба Радио Свободная Европа / Радио Свобода.

Тяжёлые ожоги – 40 процентов поверхности кожи получил врач, пытавшийся спасти пациентов. Он был немедленно доставлен в бухарестский госпиталь, где рассматривается возможность его перевозки в военный госпиталь на территории Бельгии.

Министр здравоохранения Румынии Нелу Татару сказал журналистам, что шестеро выживших пациентов будут отправлены в город Яссы, в специальную больницу для пациентов с COVID-19. По словам министра, причиной пожара, скорее всего, стало короткое замыкание в электропроводке.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG