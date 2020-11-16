СК не стал возбуждать дело о доведении Ирины Славиной до самоубийства

Управление Следственного комитета по Нижегородской области отказалось возбуждать уголовное дело по статьям о доведении или склонении к самоубийству после гибели журналистки Ирины Славиной. Об этом "Коммерсанту"рассказал адвокат семьи погибшей Александр Караваев.
В постановлении, которое было подписано ещё 2 ноября, говорится, следователем "не усматриваются объективные данные", которые подтвердили бы состав преступления. Более того, в документе сообщается, что Славина "с высокой степенью вероятности" страдала "смешанным расстройством личности".
Возбудить уголовное дело о доведении до самоубийства ранее требовали правозащитники, родственники и коллеги Ирины Славиной.
2 октября главный редактор нижегородского издания "Коза Пресс" Ирина Славина совершила акт самосожжения возле здания регионального управления МВД, написав незадолго до этого на своей странице в фейсбуке: "В моей смерти прошу винить Российскую Федерацию". Накануне самоубийства у журналистки прошел обыск по делу об участии в деятельности "нежелательной организации". В ходе обыска у Славиной изъяли все электронные устройства, личные вещи, документы, блокноты с записями, ноутбук дочери, телефон мужа. "Я осталась без средств производства", – написала журналистка, отметив, что никакого отношения к "Открытой России" никогда не имела.
Профсоюз журналистов и работников СМИ заявил, что "ответственность за смерть Славиной должны понести все, кто заводил дела, подписывал постановления, выносил приговоры, проводил унизительный обыск – все, кто планомерно превращал её жизнь в ад".
Адвокат Александр Караваев утверждает, что руководитель следственного отдела готовит документ об отмене отказа возбудить дело. Семья погибшей журналистки требует передать расследование под контроль председателя СКР Александра Бастрыкина.
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