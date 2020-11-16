Johnson & Johnson начала третий этап испытания вакцины в Британии

Компания Johnson & Johnson с 16 ноября начинает в Великобритании третий этап клинических испытаний вакцины от коронавирусной инфекции, разработанной её подразделением Janssen Pharmaceutical Companies. Затем он будет расширен ещё на пять стран мира и продлится один год с участием в общей сложности 30 тысяч человек.

В Великобритании в нем примут участие 6 тысяч добровольцев. В ходе третьего этапа разработчики вакцины должны проверить её безопасность и эффективность. На первых двух этапах испытания вакцина Johnson & Johnson доказала выработку иммунного ответа и хорошую переносимость.

В середине октября Johnson & Johnson временно приостановила испытания вакцины из-за "необъяснимой" болезни у одного из добровольцев. В компании тогда заявили, что это "ожидаемая часть любого клинического исследования".

В случае удачного завершения испытаний и регистрации вакцины Johnson & Johnson планирует выпускать один миллиард доз в год.

Это уже третья вакцина от COVID-19, которая проходит испытания в Великобритании. В настоящее время уже испытывают вакцины, разработанные учеными Оксфордского университета в партнерстве с компанией AstraZeneca, а также американской компанией Novavax.

В Великобритании зафиксировано свыше 1,3 млн случаев заражения COVID-19, умерли 52 тысячи человек.