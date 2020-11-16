Ссылки для упрощенного доступа

logo-print logo-print
Все сайты РСЕ/РС
Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф
текст для поиска...
Предыдущий Следующий
Новость часа
Предыдущий Следующий
Сейчас в эфире
Новости

Американская вакцина от коронавируса показала эффективность больше 94 процентов

Эффективность разрабатываемой американской компанией Moderna вакцины против коронавируса нового типа по итогам третьей фазы испытаний составляет 94,5 процента. Об этом говорится в распространенном в понедельник пресс-релизе компании. Только пятеро вакцинированных заразились COVID-19, у всех болезнь прошла в лёгкой форме.

В ходе третьей фазы испытаний в исследовании приняли участие более 30 тысяч человек, на промежуточном этапе заразились 95 человек – 90 из них получили плацебо, утверждают в компании. Компания планирует подать заявку на регистрацию препарата в американский регулятор – Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов. Разрешение на экстренное использование может быть выдано уже до конца года.

Moderna представила промежуточные результаты третьей фазы испытаний через неделю после того, как об успехах своего препарата отчитались американская Pfizer и немецкая BioNTech. Их вакцина предварительно показала 90-процентную эффективность.

Оба препарата основаны на инновационном РНК-механизме действия. Участок РНК вируса, кодирующий его шиповидный белок, специальным образом упаковывается в оболочку из других молекул, которая позволяет ему попасть внутрь клетки. Несмотря на то что способ работы считается перспективным, в клинической практике пока не используется ни одна такая вакцина.

РНК-вакцина нуждаются в особых условиях хранения. Препарат Pfizer и BioNTech хранится при температуре не выше минус 70 градусов Цельсия. Это требует хорошей медицинской инфраструктуры и может помешать её использованию за пределами густонаселённых регионов богатых стран. Moderna утверждает, что ей удалось повысить этот порог до минус 20 градусов.

11 ноября о первых результатах третьей фазы клинических испытаний отчитались создатели российского препарата "Спутник V ". По их утверждениям, эффективность составила 92 процента. При этом действие оценивалось после введения первой дозы двухкомпонентной вакцины, эту разницу учёные никак не объяснили.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG