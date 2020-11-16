Авторы законопроектов о судебном изъятии детей отозвали их из Думы

Авторы законопроектов о порядке изъятия детей из семей отозвали их из Госдумы. Это было сделано "для снятия напряжения в обществе и [их] дальнейшей доработки с экспертным сообществом". Об этом ТАСС сообщил один из разработчиков документов, глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников. Петиция против одного из них собрала больше 120 тысяч подписей и вызвала критику РПЦ.

На рассмотрении Думы было два таких законопроекта. Первый – "о порядке отобрания ребёнка при непосредственной угрозе его жизни" был внесён Крашенинниковым и сенатором Андреем Клишасом в июле 2020 года. Документ предлагает изымать ребёнка из семей при непосредственной угрозе его жизни или здоровью на основании решения районного суда. Судебное разбирательство должно проводиться по заявлению органов опеки или полиции в течение суток после заявления.

Второй законопроект внесён в пакете поправок несколькими сенаторами, в том числе Еленой Мизулиной в октябре. Он предусматривает в том числе особый порядок отобрания детей из семьи при участии суда.

Первый законопроект вызвал широкий общественный резонанс. Против экстренных мер выступила Русская православная церковь: к председателю Госдумы Вячеславу Володину обратился патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Противники поправок считают, что судебные решения позволят органам опеки злоупотреблять своими правами. Петиция против законопроекта собрала больше 120 тысяч подписей. Отрицательный отзыв подготовил Совет по правам человека.

В правительственном отзыве, напротив, указано, что сутки – слишком большой срок, чтобы принимать "экстренные меры по обеспечению защиты жизни и здоровья ребенка", – пишут "Ведомости".