За убийство в Швеции чеченского блогера обещали 50 тысяч евро

В Швеции на суде по делу о покушении на жизнь оппозиционного чеченского блогера Тумсо Абдурахманова озвучены суммы, которые были выплачены и предполагались к выплате по завершению преступления. Как следует из показаний обвиняемого Руслана Мамаева, он получил 10 тысяч евро за съемку перемещений блогера и слежку. Кроме этого, ему выплатили некую сумму в качестве "командировочных". О показаниях Мамаева рассказал Абдурахманов в прямом эфире на своем ютуб-канале.
"Он говорит, что изначально у него не было задачи меня убивать. Однако потом задание изменилось, и заказчики предложили ему уже пятьдесят тысяч евро за мое убийство", – заявил блогер. По словам Абдурахманова, ранее за его голову предлагали пять миллионов евро.
Блогер также сообщил корреспонденту Кавказ.Реалии, что, учитывая тяжесть преступления, а также иностранный след, ожидается, что прокуратура Швеции запросит пожизненное заключение для главного обвиняемого по делу, а для женщины-соучастницы – более 15 лет тюрьмы. Заседания суда по делу продолжатся на этой неделе.
- 26 февраля этого года неизвестный напал на проживающего Европе блогера Тумсо Абдурахманова. Видео с обезвреженным нападавшим заснял сам Абдурахманов. Мужчина проник в его квартиру и попытался убить его молотком, пока тот спал. Однако блогер успел проснуться и отразил нападение. Он вызвал полицию.
- В июне шведская полиция сообщала, что еще один из предполагаемых участников покушения Имрах Хасханов был арестован заочно. Абдурахманов заявлял, что за этим преступлением стоят российские спецслужбы.
- Сам обвиняемый в покушении на оппозиционного чеченского блогера Тумсо Абдурахманова гражданин России Руслан Мамаев на судебном заседании заявил, что совершил преступление по приказу "людей из Грозного". По словам подсудимого, он не собирался убивать Абдурахманова и намеревался провалить задание. Мамаев запросил политическое убежище в Швеции. Вторая подсудимая отвергла все обвинения. Ее обвиняют в пособничестве нападавшему.
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