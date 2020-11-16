За убийство в Швеции чеченского блогера обещали 50 тысяч евро

В Швеции на суде по делу о покушении на жизнь оппозиционного чеченского блогера Тумсо Абдурахманова озвучены суммы, которые были выплачены и предполагались к выплате по завершению преступления. Как следует из показаний обвиняемого Руслана Мамаева, он получил 10 тысяч евро за съемку перемещений блогера и слежку. Кроме этого, ему выплатили некую сумму в качестве "командировочных". О показаниях Мамаева рассказал Абдурахманов в прямом эфире на своем ютуб-канале.

"Он говорит, что изначально у него не было задачи меня убивать. Однако потом задание изменилось, и заказчики предложили ему уже пятьдесят тысяч евро за мое убийство", – заявил блогер. По словам Абдурахманова, ранее за его голову предлагали пять миллионов евро.

Блогер также сообщил корреспонденту Кавказ.Реалии, что, учитывая тяжесть преступления, а также иностранный след, ожидается, что прокуратура Швеции запросит пожизненное заключение для главного обвиняемого по делу, а для женщины-соучастницы – более 15 лет тюрьмы. Заседания суда по делу продолжатся на этой неделе.