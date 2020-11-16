Задержан предполагаемый участник нападения на журналиста "Ъ"

Один из предполагаемых участников нападения на фотокорреспондента газеты "Коммерсантъ" Анатолия Жданова задержан в Москве.

В полиции сообщили, что им оказался 37-летний житель Раменского района Подмосковья, который официально числится безработным. В рамках уголовного дела о побоях с него взята подписка о невыезде.

Фотокорреспондент Анатолий Жданов был избит вечером 3 ноября во время выполнения редакционного задания, когда он снимал витрины обменных пунктов с курсами валют на Кутузовском проспекте столицы. Со слов потерпевшего, к нему подошли несколько человек, двое из которых были в форме сотрудников ЧОП, и потребовали удалить сделанные снимки, а в ответ на отказ это сделать - избили и попытались отобрать аппаратуру. В какой-то момент журналисту удалось вырваться и убежать. Позже он вызвал скорую помощь и обратился в полицию. Врачи диагностировали у Жданова ушибы мягких тканей и рваную рану лица.

Отмечается, что один из предполагаемых участников нападения был задержан недалеко от места совершения преступления - в квартире дома на Кутузовском проспекте.