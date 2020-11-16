В Симферополе сокращена подача воды, ситуация названа критической

В аннексированном Крыму с 17 ноября ужесточают график подачи воды жителям Симферополя, одного из крупнейших городов полуострова. Российские власти Крыма приняли такое решение из-за критической ситуации с наполнением водохранилищ на фоне засухи.

Начиная со вторника жители Симферополя смогут пользоваться водой только четыре часа в сутки: со вторника по четверг - с шести и до восьми часов утра, а также с шести и до восьми часов вечера, а с пятницы до воскресенья - с шести и до десяти часов вечера. График подачи воды в понедельник определится в течение недели в процессе тестирования.

Ситуация с питьевой водой в аннексированном Крыму резко ухудшилась к началу 2020 года, когда из-за отсутствия осадков на полуострове обмелели многие водоёмы, а запас воды в водохранилищах снизился до 37 процентов. В Симферополе и пригородах в целях экономии воду отключали в рабочее время и по ночам, почасовой график подачи ввели в курортных городах Алушта и Партенит, в Севастополе из-за дефицита питьевой воды объявили "режим повышенной готовности". По прогнозам учёных, засуха в Крыму может продлиться и в 2021 году.

До аннексии Крыма около 85 процентов потребностей местных жителей в пресной воде обеспечивал Северо-Крымский канал, идущий от Днепра. После референдума о присоединении к России, легитимность которого международное сообщество не признаёт, Украина канал перекрыла. Власти страны заявляют, что речь о восстановлении водоснабжения может идти только после деоккупации полуострова.

Российские власти с 2014 года обещают решить проблему с водоснабжением в Крыму. На эти цели собирались выделить десятки миллиардов рублей из федерального бюджета, однако запланированные водохранилища до сих пор не построены, проекты по решению проблемы меняют друг друга, а жителей полуострова принуждают к жёсткой экономии.

В октябре правительство РФ представило очередной "комплексный план" обеспечения водоснабжения Крыма, стоимость которого оценена в 48 миллиардов рублей.