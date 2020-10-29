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Жители Крыма стали сливать батареи отопления из-за нехватки воды 

Вид на Симферопольское водохранилище

Жители аннексированного Россией Крыма сливают воду из батарей центрального отопления из-за продолжающейся засухи. Об этом пишет Крым.Реалии со ссылкой на российские власти региона.

В сообщении “Крымтеплокоммунэнерго” говорится, что власти фиксируют случаи незаконного потребления технической воды из батарей для бытовых нужд. Такая вода может быть небезопасной радиологически и эпидемиологически, – предупредил директор организации.

В середине октября в Севастополе был введён режим повышенной готовности. Сообщалось, что запасов городу хватит меньше чем на три месяца. Режим ограниченной подачи действует в большей части городов полуострова.

До 2014 года около 85 процентов потребностей Крыма в пресной воде обеспечивал канал, идущий от Днепра. После референдума о присоединении к России, легитимность которого международное сообщество не признаёт, Украина канал перекрыла. Власти страны заявляют, что речь о восстановлении водоснабжения может идти только после восстановления Киевом контроля над полуостровом.

Пробурить до воды. Кризис с засухой в Крыму в фотографиях
Фотогалерея:

Пробурить до воды. Кризис с засухой в Крыму в фотографиях

Рядом с рекой Салгир пытаются пробурить скважины и хоть как-то облегчить кризис

Москва с 2014 года обещает решить проблему с водоснабжением. По подсчётам издания "Проект", на это было запланировано выделить 87,5 миллиардов рублей, но большая часть этих денег не освоена, проекты решения проблемы постоянно меняют друг друга, а требуемые на них расходы постоянно растут. Последняя идея властей – построить под Симферополем опреснительную установку.

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