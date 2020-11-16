Премия имени Магнитского посмертно присуждена Сергею Мохнаткину

Международная премия в области журналистских расследований и защиты прав человека имени Сергея Магнитского присуждена посмертно российскому правозащитнику Сергею Мохнаткину, сообщает издание "МБХ Медиа". Церемония прошла в Лондоне, Мохнаткину присудили премию с формулировкой "выдающемуся российскому оппозиционеру". За правозащитника награду получит вдова Анна Кречетова.

Премия имени Магнитского названа в честь юриста и аудитора компании Firestone Duncan, который обнаружил и пытался расследовать хищение крупной суммы из бюджета России, предположительно совершенное высокопоставленными чиновниками и сотрудниками силовых структур. За свою деятельность Магнитский был арестован российскими властями и умер в тюрьме. Награда его имени вручается в четвёртый раз. Среди россиян её лауреатами становились убитый в 2015 году оппозиционный политик Борис Немцов (посмертно), глава Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный, правозащитники Зоя Светова и Валерий Борщёв.

Российский правозащитник и оппозиционный активист Сергей Мохнаткин умер 28 мая этого года в возрасте 66 лет. Из последних десяти лет жизни он провёл под арестом и в колониях более семи.

31 декабря 2009 года Мохнаткина арестовали на протестной акции "Стратегия 31" на Триумфальной площади в Москве. Он заступился за жёстко задержанную участницу акции, за что был обвинён в избиении сотрудника 2-го оперативного полка милиции и осуждён на два с половиной года лишения свободы. Находясь в колонии, Мохнаткин активно отстаивал свои права и права других заключённых, за что неоднократно подвергался репрессиям.

В 2012 году правозащитник был помилован президентом Дмитрием Медведевым, однако 31 декабря 2013 года его вновь задержали во время акции на Триумфальной площади, обвинили по той же статье и приговорили к четырём годам колонии строгого режима. Уже в колонии Мохнаткину добавили 11 месяцев заключения за оскорбление начальника отряда, а также завели уголовное дело о "дезорганизации деятельности" колонии: по версии следствия, правозащитник якобы оказал сопротивление сотрудникам ФСИН. Сам Мохнаткин утверждал, что подвергся избиению, в результате чего получил перелом позвоночника. При этом долгое время ему не оказывали необходимую медицинскую помощь.

В декабре 2018 года Мохнаткин вышел на свободу, но против него расследовались новые уголовные дела. Годом позже из-за последствий травмы позвоночника оппозиционер потерял способность ходить и был госпитализирован. Последние месяцы жизни он провёл в больнице, перенеся несколько операций.